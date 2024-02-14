На войне с российскими оккупантами погиб украинский дзюдоист Станислав Гуленков. Ему было всего 23 года.

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С апреля 2023 года Станислав Гуленков считался пропавшим без вести

Станислав с пяти лет занимался дзюдо. Воспитанник "Волынской областной организации ФСО Динамо Украины" был мастером спорта Украины по этому виду единоборства.

Кроме дзюдо парень также тренировался по самбо. Неоднократно становился победителем и призером чемпионатов Европы и Украины.

Гуленков проходил военную службу по контракту в воинской части ГПСУ в должности инспектора пограничной службы 2 категории гранатометчика 3 отделения инспекторов пограничной службы 2 пограничной заставы 1 отдела пограничной службы пограничной комендатуры быстрого реагирования.

Станислав Гуленков погиб 20 апреля 2023 года во время выполнения боевого задания по защите территориальной целостности и независимости Украины в районе населенного пункта Новокалиново Донецкой области.

Важно. С 20 апреля 2023 года Станислав считался пропавшим без вести на Авдеевском направлении. Идентифицировать тело бойца удалось только сейчас.