Сборная Украины заявила на турнир 10 дзюдоистов. В список участников попала олимпийская призерка Токио-2020 Дарья Билодид.

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Как выступила Билодид

Из-за травмы спины Дарья пропустила полгода. Поэтому в Баку был ее первый официальный старт сезона. На пути к четвертьфиналу 23-летняя киевлянка, которая соревновалась в весовой категории до 57 килограммов, поочередно победила Марию Эскано из Гуамо и представительницу Финляндии Пихлу Солонен.

В четвертьфинале Билодид уступила по шидо на "голден скор" двукратной чемпионке мира Кристи Дегучи из Канады. Однако украинка сохраняла шансы побороться за бронзовую медаль через утешительные поединки.

В первой схватке Билодид в дополнительное время эффектным броском одолела Майсу Пардаеву из Туркменистана. А в решающем поединке Дарья оформила досрочную победу над бронзовой медалисткой ЧМ-2023 среди юниоров Юли Берскенс из Нидерландов.

Отметим, что это восьмая медаль Дарьи Белодед на уровне турниров Грэндслем: четыре "золота", одно "серебро" и три "бронзы".

К слову. Во время выступлений на турнирах Грэндслема спортсмены соревнуются за баллы в квалификационном рейтинге. Они учитываются при распределении путевок на Олимпиаду-2024.