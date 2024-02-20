Полеглий воїн виконував бойове завдання під Вугледаром. Тепер йому навіки 43 роки.
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Новий "Янгол спорту"
Костянтин Матвеєнко був сумським тренером та суддею l категорії. Колеги відгукувалися про нього як про мужню та патріотичну людину.
Ця людина все своє життя присвятила розвитку дзюдо на Сумщині. Співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять та слава українському захиснику,
– йдеться в заяві федерації дзюдо Сумської області.
Допомогти родині загиблого можна за даними реквізитами: 4731 2196 4520 4623 – Світлана Єршова (дружина).
Нагадаємо, що нещодавно стало відомо про смерть на фронті ще одного дзюдоїста Станіслава Гуленкова. 23-річний воїн загинув 20 квітня 2023 року та довгий час вважався зниклим безвісти. Ідентифікувати тіло вдалося лише через 10 місяців.