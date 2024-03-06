Потеря в динамовской семье: на фронте погиб фанат "бело-синих" Владимир "Найт" Основенко

С самого начала российской агрессии против Украины футбольные ультрас стали одними из первых, кто взял в руки оружие, чтобы защитить родную страну от оккупантов. К сожалению, большое количество отважных и храбрых героев уже вернулась с передовой на щите.

Очередной невосполнимой потерей стала смерть фаната киевского Динамо Владимира Основенка. Свой последний бой он принял неподалеку Бахмута.

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Печальная весть с фронта

На войне павший воин был старшим солдатом и снайпером 241-й бригады ТрО. Владимир отдал свою жизнь во время выполнения боевого задания в районе Ивановского на Бахмутском направлении.

"Найт" был известен своим мужеством, профессионализмом и высоким уровнем мастерства. Он стоял на защите своей страны, демонстрируя непоколебимую преданность и героизм. Его потеря стала большим ударом для всех.

Мы выражаем глубокие соболезнования семье, друзьям и побратимам Владимира. Его смелость и преданность никогда не будут забыты", – говорится в сообщении.

Церемония прощания с Владимиром Основенком состоится 7 марта в 11:00 в Свято-Михайловском соборе города Киева. Он будет похоронен на Лесном кладбище на Аллее Героев.

Поддержать семью погибшего можно за реквизитами по ссылке.

Отметим, что это уже третья потеря в фанатской среде киевлян за последнюю неделю. Ранее свою жизнь за светлое будущее Украины отдали Егор Волошин и Сергей Осадчук.

Редакция 24 Канала сочувствует семье погибшего защитника Украины. Враг обязательно ответит за каждую забранную жизнь украинца. Вечная память...