Одним из таких был и фанат литовского Жальгириса Тадас Тумас. К сожалению, с последнего боевого задания он вернулся на щите.

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Навсегда в строю

Трагическое событие произошло 23 февраля на Бахмутском направлении. Литовский воин, который был военнослужащим 92-й бригады Вооруженных Сил Украины, погиб от попадания вражеского дрона в автомобиль во время транспортировки мин на линию фронта.

Сообщается, что на войне павший выполнял различные задачи. Он был минометчиком, а также водителем, стрелком и разведчиком.

Литовский Жальгирис отреагировал на гибель своего фаната. Пресс-служба клуба выразила слова соболезнования семье Тадаса Тумаса.

Трагическая новость – в борьбе за свободный мир в Украине погиб участник нашего фан-сообщества, который сопровождал "зелено-белых" дома и на выезде. Покойся с миром, Тад. Наши соболезнования родным и близким,

– говорится в заявлении клуба.

На Родине у павшего воина осталась жена и двое детей. По неофициальным данным, это первый литовский солдат, погибший в ходе российско-украинской войны.

Отметим, что фанаты Жальгириса неоднократно демонстрировали свою поддержку Украине. Они постоянно на трибунах напоминают миру, кем на самом деле является президент страны-террористки, поют о нем всем известную песню, выкрикивают проукраинские лозунги, а также сорвали трансфер игрока, который перешел в Россию уже после начала полномасштабного вторжения.

Редакция 24 Канала сочувствует семье погибшего фаната Тадаса Тумаса. Враг обязательно ответит за каждую забранную жизнь защитника Украины. Вечная память...