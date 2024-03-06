Черговою непоправною втратою стала смерть фаната київського Динамо Володимира Основенка. Свій останній бій він прийняв неподалік Бахмута.

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Сумна звістка з фронту

На війні полеглий воїн був старшим солдатом і снайпером 241-ї бригади ТрО. Володимир віддав своє життя під час виконання бойового завдання в районі Іванівського на Бахмутському напрямку.

"Найт" був відомий своєю мужністю, професіоналізмом та високим рівнем майстерності. Він стояв на захисті своєї країни, демонструючи непохитну відданість та героїзм. Його втрата стала великим ударом для всіх.

Ми висловлюємо глибокі співчуття родині, друзям та побратимам Володимира. Його сміливість та відданість ніколи не будуть забуті", – йдеться у повідомленні.

Церемонія прощання з Володимиром Основенком відбудеться 7 березня об 11:00 у Свято-Михайлівському соборі міста Києва. Він буде похований на Лісовому кладовищі на Алеї Героїв.

Підтримати родину загиблого можна за реквізитами в посиланні.

Зазначимо, що це вже третя втрата у фанатському середовищі киян за останній тиждень. Раніше своє життя за світле майбутнє України віддали Єгор Волошин і Сергій Осадчук.

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