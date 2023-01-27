Нас ждет ажиотаж: сборная Украины мотивировала собрать полный Уэмбли на матч со сборной Англии

27 января 2023, 14:02
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Твиттер сборной Англии по футболу

Сборная Украины в своем первом матче в 2023 году почувствует фанатскую поддержку сполна. "Сине-желтые" проведут матч отбора к Евро-2024 на переполненном центральном стадионе Англии.

На Уэмбли негде будет и яблоку упасть. На матч квалификации Евро-2024 между сборными Англии и Украины проданы все билеты.

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Ажиотажный поединок

Уэмбли – второй крупнейший стадион Европы (проигрывает только Камп Ноу). Английская арена вмещает 90 тысяч зрителей, на матч с "сине-желтой" сборной каждое сиденье будет занято, поэтому невероятная атмосфера на стадионе гарантирована.

Матч против сборной "трех львов" станет для украинцев дебютным в отборе к Евро-2024, который пройдет в Германии. В то время как англичане уже успеют поспаринговаться с еще одним нашим соперником, сборной Италии. Поединок между украинскими и англичанами пройдет 26 марта.

Напомним, что сборная Украины без главного тренера. Александр Петраков, у которого истек контракт, уже успел возглавить сборную Армении. И вот президент УАФ Андрей Павелко анонсировал назначение на пост кормчего "сине-желтых" Сергея Реброва.

Самые посещаемые домашние матчи сборной Украины

  • Сборная Франции (2:0), отбор в ЧМ, 2013 год – 67732.
  • Сборная Германии (3:3), товарищеский матч, 2011 год – 69720.
  • Сборная Англии (0:0), отбор в ЧМ, 2013 год – 69890.
  • Сборная Беларуси (0:0), отбор в ЧМ, 2001 год – 75000.
  • Сборная Хорватии (1:1), отбор в ЧМ, 1997 год – 77500.
  • Сборная Франции (0:0), отбор в ЧМ, 1999 год – 78000.
  • Сборная России (3:2), отбор в Евро, 1998 год – 80000.
  • Сборная Германии (1:1), отбор в ЧМ, 2001 год – 83000.
  • Сборная Испании (2:2), отбор в Евро, 2003 год – 83400.
  • Сборная Северной Ирландии (2:1), отбор в ЧМ, 1997 год – 85000.

 

 

Автор: Роман Колодрубський