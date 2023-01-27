Украинский вингер может оказаться в чемпионате Турции, а именно в Трабзонспоре. "Бордово-синие" вместе с Ярмоленко хотят подписать еще одного звездного вингера.

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Альтернатива для украинского вингера

Трабзонспор ищет варианты усиления состава после травмы атакующего полузащитника Эдина Вишчи. Агенты предложили кандидатуру Андрея Ярмоленко. Отмечается, что украинец готов рассмотреть вариант с трансфером в турецкий коллектив, не чувствуя себя счастливым в Аль-Айне.

Руководство Трабзонспор пытается оценить финансовую сторону экскапитана Динамо. Они желают приобрести Ярмоленко по разумной цене, поскольку контракт Андрея с эмиратским клубом истекает в июне 2023 года, что намекает на возможный зимний трансфер. Также Трабзонспор заинтересован в приобретении Флориана Товена, сейчас играющего за мексиканский Тиграс, а известный выступлениями за Марсель.

Украинец в Аль-Айне