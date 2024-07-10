На Лунина появился новый именитый претендент: вратарь заинтересован в трансфере

Сезон-2023/2024 стал прорывным для Андрея Лунина в карьере. Он воспользовался своим шансом и провел очень уверенно кампанию в статусе основного голкипера Реала.

Впрочем, после восстановления Тибо Куртуа он снова стал вторым вратарем "сливочных". 25-летний украинец больше не хочет стабильно оставаться на скамейке запасных, поэтому может покинуть мадридский клуб уже в летнее трансферное окно.

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Может сменить Испанию на Англию

Накануне появилась информация, что Лунин готов продлить соглашение с Реалом, которое заканчивается 30 июня 2025 года. Его главным условием является гарантия игровой практики.

Если же этого не произойдет, то есть немало клубов, которые хотят его подписать. В список претендентов теперь добавился еще один. Речь идет об английском Ливерпуле.

По информации издания, этим летом Алиссон может перейти в один из саудовских клубов. Руководство "красных" уже начало поиски нового вратаря и остановилось на кандидатуре Андрея Лунина.

Сообщается, если бразилец окончательно решит покинуть английский клуб, то Ливерпуль приложит максимум усилий, чтобы подписать вратаря сборной Украины. Лунину также интересен такой вариант продолжения карьеры.

Ранее главными фаворитами на приобретение Андрея Лунина называли Арсенал и Манчестер Юнайтед.

Напомним, что в прошлой кампании украинец провел за "сливочных" 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз оставлял свои ворота "сухими".