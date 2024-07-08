В понедельник, 8 июля, состоялась презентация португальского специалиста в качестве рулевого "россонери". На своей первой пресс-конференции в новом статусе наставник имел украинский атрибут.

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Красивый жест

На важное для себя мероприятие Паулу Фонсека пришел со значком флага Украины на пиджаке. Таким образом он в который раз напомнил миру о войне в стране, в которой португалец провел три года, возглавляя Шахтер.



Фонсека на презентацию пришел со значком флага Украины / Фото Getty Images

Первые слова Фонсеки на презентации

На пресс-конференции португальский тренер поблагодарил клуб за доверие и поделился своими амбициозными ожиданиями от нового этапа в своей карьере.

"Хочу поблагодарить всех за то, как меня приняли, а также клуб за доверие и работу. Очень мотивирован, взволнован и уверен в том, что сделаю здесь замечательную работу. Знаю, что прихожу в клуб, который хочет побеждать, был в музее и видел историю Милана. Имею большие амбиции, хочу быть частью этой истории.

Ибрагимович также показал мне место для новых трофеев – хочу стать частью этой истории. Готов начать это путешествие, мне не терпится начать работать. Должен сказать, что я здесь еще и потому, что очень верю в игроков, которые у нас есть. Но и считаю, что несколько игроков нам надо еще. Не так много, но правда, несколько позиций надо усилить", – сказал Фонсека.

К слову. Жена Паулу Фонсеки является украинкой. У пары есть двое детей – Мартин и Кристиан.

Напомним, что 51-летний специалист подписал контракт с Миланом до 2027 года. В прошлом сезоне он работал в Лилле, с которым занял четвертое место в чемпионате Франции, а также дошел до четвертьфинала Лиги конференций.