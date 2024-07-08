Андрей в сезоне-2023/2024 хорошо заменил травмированного Тибо Куртуа и помог Реалу выиграть Ла Лигу и выйти в победный финал Лиги Чемпионов. Переговорами на счет продления контракта со "сливочными" занимается агент Лунина Жорже Мендеш.

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Условия Лунина для мадридцев

Голкипер готов продлить контракт с "Королевским клубом", если будет иметь игровую практику. Реал видит в нем только как игрока замены для Тибо Куртуа. Действующий контракт Лунина с Мадридом истекает в июне 2025 года.

Если украинец покинет клуб, то его агент планирует привезти в Реал португальского кипера Порту Диогу Кошту. Также Андреем заинтересованы такие клубы как Ювентус, Бавария, Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед.

После того как клуб и игрок придут к согласию новый контракт будет действителен до 2028 года. Также Андрей будет получать большую зарплату сумма которой не разглашается.

К слову. Ранее была информация, что Реал готов продать Лунина за 35 миллионов евро.

Лунин в Реал Мадриде