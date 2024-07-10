Утім, після відновлення Тібо Куртуа він знову став другим воротарем "вершкових". 25-річний українець більше не хоче стабільно залишатися на лаві запасних, тож може залишити мадридський клуб вже у літнє трансферне вікно.

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Може змінити Іспанію на Англію

Напередодні з'явилася інформація, що Лунін готовий продовжити угоду з Реалом, яка закінчується 30 червня 2025 року. Його головною умовою є гарантія ігрової практики.

Якщо ж цього не станеться, то є чимало клубів, які хочуть його підписати. До списку претендентів наразі додався ще один. Мова йде про англійський Ліверпуль.

За інформацією видання, цього літа Аліссон може перейти в один із саудівських клубів. Керівництво "червоних" вже розпочало пошуки нового воротаря та зупинилось на кандидатурі Андрія Луніна.

Повідомляється, якщо бразилець остаточно вирішить залишити англійський клуб, то Ліверпуль докладе максимум зусиль, щоб підписати воротаря збірної України. Луніну також цікавий такий варіант продовження кар'єри.

До слова. Раніше головними фаворитами на придбання Андрія Луніна називали Арсенал та Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, що в минулій кампанії українець провів за "вершкових" 31 матч, у яких пропустив 32 голи та 12 разів залишав свої ворота "сухими".