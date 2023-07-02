Украинские фехтовальщики внесли весомый вклад в медальную копилку сборной. Яркую победу на Европейских играх завоевала саблистка Ольга Харлан.

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Благодарность украинским Героям

В финале соревнований она разгромила 19-летнюю сенсацию Европейских игр Илинку Пантис из Румынии.

После победы украинская саблистка опубликовала в своем Instagram эмоциональный пост. Ольга посвятила золотую медаль Украине и каждому бойцу на передовой.

"Украина, это для тебя. Каждый боец, защищающий нас – это для тебя. Спасибо за мотивацию, за борьбу! Спасибо всем за веру и поддержку!

Пока сердце бьется, моя страна бьется! Слава Украине!", – написала Харлан.

Ольга Харлан – чемпионка ЕИ-2023 / instagram.com/olgakharlan

Напомним, что Ольга Харлан стала двукратной чемпионкой Европейских игр. Свою первую золотую медаль она выиграла в Баку-2015 в командных соревнованиях.

В целом наши фехтовальщики завоевали три медали на Европейских играх-2023. "Золото" на счету Джоан Фейби Бежур и Ольги Харлан, а "бронза" – у Владимира Станкевича.