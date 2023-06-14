С 16 по 18 июня в болгарском Пловдиве состоится чемпионат Европы по фехтованию. Федерация фехтования России сообщила об участии на нем шести спортсменов под нейтральным флагом.

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Фанаток войны с имперскими взглядами уже допускают к международным соревнованиям

На турнире сразятся шпажисты Артем Саркисян, Яна Бекмурзова и Полина Хаэртинова, а также саблистки Елена Лисина, Анна Смирнова и Валерия Кобзева. Последняя неоднократно лайкала посты с рашистской символикой и не скрывала свою поддержку войны в Украине.

На эту позорную ситуацию уже отреагировала олимпийская чемпионка с Николаева Ольга Харлан.

Если вы думаете, что этого никто не видит, вы ошибаетесь. Мы видим вашу душу, мы видим вашу природу. И мы не оставим это так,

– написала украинка.

Напомним. FIE изменила правила начисления олимпийских очков из-за того, что россиян и белорусов не допустили на Европейские игры. Поэтому удивляться уже не приходится.

Троих олимпийских чемпионок из России все же не допустили к соревнованиям – Софию Великую, Яну Егорян и Софию Позднякову, но это никак не оправдывает Международную федерацию фехтования.

Интересно, как FIE собирается оправдываться, или это их сознательное решение?

UPD. После огласки россиянку Кобзеву убрали из списка участников ЧЕ по фехтованию.