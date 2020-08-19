Мы жрали допинг, это правда: комментатор Губерниев о скандале со спортсменами из России
Популярный российский комментатор Дмитрий Губерниев, который известен комментированием зимних видов спорта, отметил, что российская команда признает, что принимала допинг. Это старые грехи, к которым представители России больше не будут возвращаться.
По его словам, больше таких проблем с допингом практически нет. Об этом откровенно рассказал комментатор в интервью YouTube-канала "А поговорить?".
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Откровенность российского комментатора
Он отметил, что теперь случаев употребления допинга в сборной России почти нет, принимая во внимание все виды спорта в их стране. Остаются лишь единичные такие досадные инциденты.
Мы сейчас говорим о старых грехах, которые мы тоже признаем. Мы жрали допинг, это правда, были проблемы,
– откровенно сказал Губерниев.
После многих скандалов с допингом Россия хотела попробовать все уладить и решить все вопросы с употреблением запрещенных препаратов у российских спортсменов.
Он признает проблемы, которые были на Олимпиаде в Сочи 2014 года. Комментатор заявил, что российская сторона стремилась к победе на соревнованиях.
- Как сообщалось ранее, экс-глава антидопинговой лаборатории в Москве Григорий Родченков заявил, что заместитель министра спорта России Юрий Нагорный требовал, чтобы тот испортил допинг-пробы украинской биатлонистки Виты Семеренко во время Олимпиады 2014 в Сочи. Спортсменка посвятила свои победы всем мирным протестующим на Майдане в Киеве, которые именно в это время были под обстрелом.
- Кроме этого на чемпионате Европы 2015 года по биатлону у российского биатлониста Александра Печенкина были обнаружены запрещенные препараты в крови. Он участвовал в составе России в мужской эстафете. Поэтому золотую медаль отдали сборной Украины, которая тогда заняла второе место.
Допинг-скандал в России
- В сентябре 2019 года исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международному кодексу в связи с выявленными изменениями в базе данных московской лаборатории, которые содержат данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год.
- 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства согласился с рекомендациями комитета о соответствии и лишил РУСАДА статуса. Причина – российская сторона вносила изменения в базу данных Московской лаборатории. Саму Московскую антидопинговую лабораторию лишили лицензии.
- Кроме того, Россию отстранили на 4 года от крупных международных соревнований ("чистые" спортсмены смогут выступать в нейтральном статусе), а также лишили права проведения крупных турниров в течение 4 лет.