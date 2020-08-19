Популярний російський коментатор Дмитро Губернієв, який відомий за коментуванням зимових видів спорту, наголосив, що російська команда визнає, що приймала допінг. Це старі гріхи до яких представники Росії більше не будуть повертатись.

За його словами, більше таких проблем із допінгом практично немає. Про це відверто розповів коментатор у інтерв'ю для YouTube-каналу "А, поговорити?".

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Відвертість російського коментатора

Він наголосив, що тепер випадки вживання допінгу у збірній Росії майже немає, беручи до уваги всі види спорту у їх країні. Залишаються лише поодинокі такі прикрі інциденти.

Ми зараз говоримо про старі гріхи, які ми теж визнаємо. Ми жерли допінг, це правда, були проблеми,

– відверто сказав Губернієв.

Після багатьох скандалів із допінгом Росія хотіла спробувати все залагодити та розв'язати всі запитання із вживанням заборонених препаратів у російських спортсменів.

Він визнає проблеми, які були на Олімпіаді у Сочі 2014 року. Коментатор заявив, що російська сторона прагнула перемоги на змаганнях.

Як повідомлялось раніше, ексглава антидопінгової лабораторії у Москві Григорій Родченков заявив, що заступник міністра спорту Росії Юрій Нагорний вимагав, щоб той зіпсувати допінг-пробу української біатлоністки Віти Семеренко під час Олімпіади 2014 в Сочі. Спортсменка присвятила свої перемоги всім мирним протестувальникам на Майдані в Києві, які саме у цей час були під обстрілом.

Окрім цього на чемпіонаті Європи 2015 року з біатлону у російського біатлоніста Олександра Печонкіна були виявлені заборонені препарати у крові. Він брав участь у складі Росії у чоловічій естафеті. Тому золоту медаль віддали збірній України, яка тоді посіла друге місце.

Допінг-скандал у Росії