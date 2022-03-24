Мы ждем его решения, – промоутер Джошуа назвал возможную дату реванша с Усиком

Непобедимый Александр Усик уехал из Украины, чтобы подготовиться к реваншу против Энтони Джошуа. Ранее боксер оборонял страну от российских оккупантов.

"Все зависит от Усика"

Промоутер британского боксера Эдди Хирн указал, что Джошуа может вернуться на ринг уже в июне. Они ждут решения Александра Усика.

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Вероятно, Джошуа вернется на ринг в июне. Все зависит от Усика. Александр – наш приоритет. Мы ждем его решения. Знаем, что его близкий друг Ломаченко решил остаться в Украине,

– сказал Хирн.

Осенью 2021 года Александр Усик сенсационно победил Энтони Джошуа и отобрал у него чемпионские титулы. Сразу после поражения британец активировал опцию о реванше.

Ранее отмечалось, что бой может состояться в июне 2022 года, но Усик вступил в ряды территориальной обороны Киевской области.

Позже появилась информация, что Александр и его близкий друг Василий Ломаченко могут уехать из Украины, чтобы провести титульные поединки.

Ломаченко отказался от этого предложения, а Усик уехал из Украины.