"Усе залежить від Усика"

Промоутер британського боксера Едді Хірн зазначив, що Джошуа може повернутися на ринг вже в червні. Вони чекають на рішення Олександра Усика.

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Мабуть, Джошуа повернеться на ринг в червні. Усе залежить від Усика. Олександр – наш пріоритет. Ми чекаємо його рішення. Знаємо, що його близький друг Ломаченко вирішив залишитися в Україні,

– сказав Хірн.

Восени 2021-го року Олександр Усик сенсаційно переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього чемпіонські титули. Відразу після поразки британець активував опцію про реванш.

Раніше зазначалося, що бій може відбутися в червні 2022-го року, але Усик вступив до лав територіальної оборони Київської області.

Згодом з'явилася інформація, що Олександр та його близький друг Василь Ломаченко можуть виїхати з України, аби провести титульні поєдинки.

Ломаченко відмовився від цієї пропозиції, а Усик виїхав з України.