Мы все знаем, что происходит, и весь мир это не воспринимает – Левандовский поддержал Украину
Источник:Sky Sport Deutschland
Спортсмены по всему миру активно комментируют последние события в Украине. Роберт Левандовский в очередной раз поддержал украинцев.
Польский форвард вышел на матч против Айнтрахта с сине-желтой капитанской повязкой. Футболист после самого поединка написал пост в своем инстаграме со словами поддержки Украины.
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Решение надеть такую капитанскую повязку я принял утром. Мы все знаем, что происходит и весь мир это не воспринимает. Мы должны поддержать Украину. Я даже не мог подумать, что такое может произойти. Это ужасно. Все против войны,
– сказал футболист.
Сборная Польши первой отказалась играть против команды из России в плей-офф отбора на чемпионат мира-2022. сначала об этом заявил президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша. Затем свои мысли стали выражать футболисты национальной команды.
Это решение поддержал и сам президент Польши, отметивший, что с "бандитами нечего играть".
Следом за поляками сборная Швеции отказалась от игры против России. 27 февраля об отказе играть с россиянами заявила и сборная Чехии.
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