Мы все плакали, – помощник Луческу рассказал, как в Динамо простились с Миколенко
Источник:ютуб-канал SportArena
Помощник Мирчи Луческу в Динамо Эмиль Карас прокомментировал переход Виталия Миколенко в Эвертон. Расставание оказалось удивительно печальным.
Помощник и переводчик Луческу признался, что игроки Динамо даже не смогли лично проститься с Миколенко. Но новый защитник Эвертона обещал вернуться, когда будет пауза в АПЛ.
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"Грустно ли было расставаться с Миколенко? Мы все плакали. Мы даже не попрощались. Вышло так, что мы все были в отпусках. Мы через смс поздравляли. Он позвонил Мистеру, поблагодарил за все. Пообещал, что когда будет пауза, вернется и встретится с нами", – сказал он.
Также Карас считает, что работа Луческу в Динамо сказалась на росте Миколенко и его дальнейшей продаже.
Мы все рады. Я с игроками говорил, все рады, что он пошел в самый сильный чемпионат мира и это еще раз доказывает, что приход Мистера и его работа сделали свое дело. Показательно для всех игроков Динамо, если ты играешь, ты выигрываешь, то тебя могут купить, могут позвать в сильный чемпионат и сильные топовые команды,
– подытожил Карас.
Что известно о переходе Миколенко
- 1 января 2022 года Виталий Миколенко стал игроком Эвертона. Украинец подписал соглашение до конца июня 2026 года. "Ирискам" обошелся этот трансфер более чем в 20 миллионов евро.
- Украинец уже успел провести в футболке "ирисок" два матча – в АПЛ и Кубке Англии. Дважды выходил в стартовом составе еще тогда команды Бенитеса.
- После 20 игр Эвертон занимает 16 место в АПЛ. Его безвыигрышная серия в чемпионате достигла пяти поединков.