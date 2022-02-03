Мы все плакали, – помощник Луческу рассказал, как в Динамо простились с Миколенко

Помощник Мирчи Луческу в Динамо Эмиль Карас прокомментировал переход Виталия Миколенко в Эвертон. Расставание оказалось удивительно печальным.

Помощник и переводчик Луческу признался, что игроки Динамо даже не смогли лично проститься с Миколенко. Но новый защитник Эвертона обещал вернуться, когда будет пауза в АПЛ.

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"Грустно ли было расставаться с Миколенко? Мы все плакали. Мы даже не попрощались. Вышло так, что мы все были в отпусках. Мы через смс поздравляли. Он позвонил Мистеру, поблагодарил за все. Пообещал, что когда будет пауза, вернется и встретится с нами", – сказал он.

Также Карас считает, что работа Луческу в Динамо сказалась на росте Миколенко и его дальнейшей продаже.

Мы все рады. Я с игроками говорил, все рады, что он пошел в самый сильный чемпионат мира и это еще раз доказывает, что приход Мистера и его работа сделали свое дело. Показательно для всех игроков Динамо, если ты играешь, ты выигрываешь, то тебя могут купить, могут позвать в сильный чемпионат и сильные топовые команды,

– подытожил Карас.

Что известно о переходе Миколенко