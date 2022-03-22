Мы восхищаемся его поступком, – промоутер Камбососа поддержал Ломаченко

Василий Ломаченко отказался от ранее запланированного поединка с Джорджем Камбососом. Украинец остался в родной стране, чтобы защищать страну от оккупантов.

Промоутер: Мы не были шокированы выбором Ломаченко

Промоутер австралийского боксера Лу Ди Белла прокомментировал решение Василия остаться в Украине. Он подчеркнул, что не удивлен выбором украинца.

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"Я общался с Эгисом Климасом, и он подтвердил, что Ломаченко не сможет подраться с Камбососом. Он поблагодарил меня и Джорджа за то, что мы дали ему время подумать.

Когда правительство Украины заявило, что готово выпустить Ломаченко из страны, но при этом сам Василий никак это не прокомментировал. Тогда мы подозревали, что с большой вероятностью он останется дома. Поэтому мы не были в шоке", – сказал специалист.

Промоутер Камбососа подчеркнул, что происходящее в Украине "значительно важнее любого боксерского матча".

Мы восхищаемся его поступком. Мы считаем, что тот поединок, в котором он сейчас участвует, значительно важнее бокса. Все наши мысли и молитвы с ним, его семьей и всеми гражданами Украины. То, через что они проходят, несомненно – гораздо важнее, чем любой боксерский матч,

– добавил Белла.