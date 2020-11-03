Киевское "Динамо" имеет проблемы перед матчем с" Барселоной " в Лиге чемпионов. Однако главный тренер испанского клуба Рональд Куман предостерегает всех, чтобы они не относились свысока к "Динамо".

Напомним, в "Динамо" массовая вспышка коронавируса. На матч в Испанию не отправилось сразу 13 игроков, в том числе два вратаря. Поэтому в матче, который состоится 4 ноября, в Лиге чемпионов придется дебютировать 18-летнему Руслану Нещерету.

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"Коронавирус сейчас имеет большое влияние на нашу жизнь. Ситуация в "Динамо" может повлиять на качество игры команды, но мы видели похожие проблемы и у "Шахтера", который, несмотря на это обыграл "Реал". Ожидаем встречи с соперником, который может осложнить нам жизнь. "Барселоне" придется изрядно потрудиться, чтобы выиграть домашнюю игру", – заявил Рональд Куман на предматчевой пресс-конференции.

Матч "Барселона" - "Динамо" может не состояться

Однако это не самые большие проблемы перед матчем. Эта игра вообще может не состояться. В заявке "Динамо" лишь 19 игроков, из них двое вратарей. Однако в заявке A там лишь 13 игроков. Киевляне по прибытии в Барселону сдали еще один тест на коронавирус. Если в команде будут новые случаи, и она не сможет собрать необходимую заявку на матч (13 игроков, из которых двое – вратари), то матч должен быть отложен и перенесен в соответствии с протоколом УЕФА.

Кто из игроков "Динамо" не сыграет с " Барселоной"