Київське "Динамо" має проблеми перед матчем з "Барселоною" в Лізі чемпіонів. Однак головний тренер іспанського клубу Рональд Куман застерігає всіх, щоб вони не ставилися зверхньо до "Динамо".

Нагадаємо, у "Динамо" масовий спалах коронавірусу. На матч до Іспанії не відправилося одразу 13 гравців, у тому числі два воротарі. Відтак у матчі, який відбудеться 4 листопада, в Лізі чемпіонів доведеться дебютувати 18-літньому Руслану Нещерету.

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"Коронавірус зараз має великий вплив на наше життя. Ситуація в "Динамо" може вплинути на якість гри команди, але ми бачили схожі проблеми і в "Шахтаря", який, попри це, обіграв "Реал". Очікуємо зустрічі з суперником, який може ускладнити нам життя. "Барселоні" доведеться добряче попрацювати, щоб виграти домашню гру", – заявив Рональд Куман на передматчевій пресконференції.

Матч "Барселона" – "Динамо" може не відбутися

Однак це не найбільші проблеми перед матчем. Ця гра взагалі може не відбутися. В заявці "Динамо" лише 19 гравців, з них двоє воротарів. Однак в заявці A там лише 13 гравців. Кияни по прибутті в Барселону здали ще один тест на коронавірус. Якщо в команді будуть нові випадки, і вона не зможе зібрати необхідну заявку на матч (13 гравців, з яких двоє – воротарі), то матч повинен бути відкладений і перенесений відповідно до протоколу УЄФА.

Хто з гравців "Динамо" не зіграє з "Барселоною"