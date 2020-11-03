Ми бачили схожі проблеми в "Шахтаря", який обіграв "Реал", – тренер "Барселони" про "Динамо"
Київське "Динамо" має проблеми перед матчем з "Барселоною" в Лізі чемпіонів. Однак головний тренер іспанського клубу Рональд Куман застерігає всіх, щоб вони не ставилися зверхньо до "Динамо".
Нагадаємо, у "Динамо" масовий спалах коронавірусу. На матч до Іспанії не відправилося одразу 13 гравців, у тому числі два воротарі. Відтак у матчі, який відбудеться 4 листопада, в Лізі чемпіонів доведеться дебютувати 18-літньому Руслану Нещерету.
До теми Як знекровлене "Динамо" зіграє проти "Барселони": прогноз букмекерів на матч ЛЧ
"Коронавірус зараз має великий вплив на наше життя. Ситуація в "Динамо" може вплинути на якість гри команди, але ми бачили схожі проблеми і в "Шахтаря", який, попри це, обіграв "Реал". Очікуємо зустрічі з суперником, який може ускладнити нам життя. "Барселоні" доведеться добряче попрацювати, щоб виграти домашню гру", – заявив Рональд Куман на передматчевій пресконференції.
Матч "Барселона" – "Динамо" може не відбутися
Однак це не найбільші проблеми перед матчем. Ця гра взагалі може не відбутися. В заявці "Динамо" лише 19 гравців, з них двоє воротарів. Однак в заявці A там лише 13 гравців. Кияни по прибутті в Барселону здали ще один тест на коронавірус. Якщо в команді будуть нові випадки, і вона не зможе зібрати необхідну заявку на матч (13 гравців, з яких двоє – воротарі), то матч повинен бути відкладений і перенесений відповідно до протоколу УЄФА.
Хто з гравців "Динамо" не зіграє з "Барселоною"
- У "Динамо" є три групи гравців, які не зіграють в матчі проти "Барселони". Капітан Сергій Сидорчук пропустить матч через дискваліфікацію – він був вилучений у попередньому матчі проти "Ференцвароша". Однак він полетів з командою в Іспанію.
- В лазареті команди через травми перебувають Микита Бурда, Олександр Тимчик і Володимир Костевич.
- Ще дев'ять футболістів не зіграють через позитивний тест на коронавірус. Це Георгій Бущан, Денис Бойко, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Денис Гармаш, Микола Шапаренко, Тудор Белуце, Георгій Цитаїшвілі та Мікель Дуелунд.
Поділитися новиною