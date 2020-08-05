Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру оценил игру команды в 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга". Сам матч закончился победой "Шахтера" 3:0. Но в середине второго тайма у "горняков" удалили центрального защитника Давида Хочолаву.

Как это было: "Шахтер" за 4 минуты разгромил "Вольфсбург" и вышел в четвертьфинал Лиги Европы: видео

На послематчевой пресс-конференции Луиш Каштру оценил силу своей команды в еврокубках, пишет 24 канал.

В этом сезоне мы провели 10 матчей в еврокубках и проиграли лишь два матча – "Мансити" и "Аталанте". Это свидетельствует, что у нас хорошая команда, которая может решать серьезные задачи. И сегодня я хочу поздравить команду с заслуженной победой,

– заявил Луиш Кашрту.

Тренер "Шахтера" также дал свою оценку и удалению Хочолавы на 68-й минуте, которое оставило команду в меньшинстве.

"Мы попали в сложную ситуацию после удаления Хочолавы – все же он ключевой центральный защитник. "Вольфсбург" любит и умеет атаковать через центр, их тренер постоянно говорил, чтобы форварды нагнетали и шли вперед. Но наши защитники сыграли удачно и не дали соперникам забить", – резюмировал наставник "горняков".

После удаления Хочолавы на поле готовился выйти защитник Бондарь. Но через две минуты вторую желтую карточку в матче получил защитник "Вольфсбурга" Брукс. Поэтому команды доигрывали матч десять на десять. А Каштру передумал выпускать Бондаря. Вместо этого на поле вышел Коваленко. А потом "Шахтер" забил три гола, которые и принесли команде победу.

"Когда удалили игрока соперников, нам стало значительно легче. Я выпустил Коваленко на замену, потому что его выход был логичен, чтобы добавить остроты в атаке. При этом сохранялся баланс в защите – Степаненко закрыл центральную зону", – объяснил свое решение Каштру.

Теперь "Шахтер" будет готовиться к четвертьфиналу Лиги Европы. Соперник команды определится 6 августа в матче "Базель" – "Айнтрахт". В первом матче швейцарский клуб на выезде победил 3:0.

Четвертьфинал с участием "Шахтера" состоится 11 августа в Гельзенкирхене.