Головний тренер донецького "Шахтаря" Луїш Каштру оцінив гру команди в 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Вольфсбурга". Сам матч закінчився перемогою "Шахтаря" 3:0. Але всередині другого тайму в "гірників" вилучили центрального захисника Давида Хочолаву.

Як це було: "Шахтар" за 4 хвилини розгромив "Вольфсбург" і вийшов у чвертьфінал Ліги Європи: відео

На післяматчевій пресконференції Луїш Каштру оцінив силу своєї команди в єврокубках, пише 24 канал.

В цьому сезоні ми провели 10 матчів у єврокубках і програли лише два матчі – "МанСіті" та "Аталанті". Це свідчить, що у нас хороша команда, яка може вирішувати серйозні завдання. І сьогодні я хочу привітати команду із заслуженою перемогою,

– заявив Луїш Каштру.

Тренер "Шахтаря" також дав свою оцінку і вилученню Хочолави на 68-й хвилині, яка залишила команду в меншості.

"Ми потрапили в складну ситуацію після вилучення Хочолави – все-таки він ключовий центральний захисник. "Вольфсбург" любить та вміє атакувати через центр, їхній тренер постійно говорив, щоб форварди нагнітали та йшли вперед. Але наші захисники зіграли вдало і не дали суперникам забити", – резюмував наставник "гірників".

Після вилучення Хочолави на поле готувався вийти захисник Бондар. Та за дві хвилини другу жовту картку у матчі отримав і захисник "Вольфсбурга" Брукс. Тож команди догравали матч десять на десять. А Каштру передував випускати Бондаря. Замість цього на поле вийшов Коваленко. А згодом "Шахтар" забив три голи, які і принесли команді перемогу.

"Коли вилучили гравця суперників, нам стало значно легше. Я випустив Коваленка на заміну, бо його вихід був логічний, щоб додати гостроти в атаці. При цьому зберігався баланс у захисті – Степаненко закрив центральну зону", – пояснив своє рішення Каштру.

Тепер "Шахтар" готуватиметься до чвертьфіналу Ліги Європи. Суперник команди визначиться 6 серпня у матчі "Базель" – "Айнтрахт". У першому матчі швейцарський клуб на виїзді переміг 3:0.

Чвертьфінал за участі "Шахтаря" відбудеться 11 серпня в Гельзенкірхені.