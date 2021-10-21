Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу остался недоволен таким результатом. И нашел причину поражения

"Они нас переиграли благодаря опыту, благодаря агрессивным действиям при прессинге. Свидетельство этому – 18 фолов, которые они сделали, чтобы не дать нам развивать атаки. В то же время у нас было только 7. Барселона обыграла нас благодаря тому, что прессинговала, агрессивно действовала в атаке, мы же допускали ошибки на своей половине, которые приводили к моментам у наших ворот. Мы не смогли преодолеть барьер страха, поэтому так и сыграли", – заявил Луческу.

Как это было Динамо уступило Барселоне, пропустив единственный гол в матче: видео

Тренер также убежден, что его команда лучше действовала во втором тайме, но сравнять счет так и не удалось.

Во втором тайме мы лучше начали выходить из обороны, начали действовать спокойнее, умнее, умело избегали прессинга соперника. Но, к сожалению, у нас не хватило смелости, чтобы развивать и завершать атаки. Мы хорошо сыграли без мяча, хорошо оборонялись и подстраховывали друг друга, не давали техничным игрокам действовать индивидуально и обыгрывать нас. Но выход из обороны и работа с мячом меня не удовлетворила,

– отметил Луческу.

Теперь наставник Динамо ожидает матч в Киеве против Барселоны, который запланирован на 2 ноября.

Динамо в этом сезоне Лиги чемпионов сыграло три матча, не забив ни одного гола и не выиграв ни одного матча. Единственное очко команда набрала, сыграв дома вничью 0:0 с Бенфикой.