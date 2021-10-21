Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу залишився незадоволений таким результатом. І знайшов причину поразки

"Вони нас переграли завдяки досвіду, завдяки агресивним діям при пресингу. Свідчення цьому – 18 фолів, які вони зробили, аби не дати нам розвивати атаки. Водночас у нас було лише 7. Барселона обіграла нас завдяки тому, що пресингувала, агресивно діяла в атаці, ми ж припускалися помилок на своїй половині, які призводили до моментів біля наших воріт. Ми не змогли подолати бар'єр страху, тому так і зіграли", – заявив Луческу.

Як це було Динамо поступилося Барселоні, пропустивши єдиний гол в матчі: відео

Тренер також переконаний, що його команда краще діяла у другому таймі, та зрівняти рахунок так і не вдалося.

У другому таймі ми краще розпочали виходити з оборони, почали діяти спокійніше, розумніше, вміло уникали пресингу суперника. Але, на жаль, у нас не вистачило більшої сміливості, щоб розвивати та завершувати атаки. Ми добре зіграли без м'яча, добре оборонялися та підстраховували один одного, не давали технічним гравцям діяти індивідуально та обігравати нас. Але вихід з оборони та робота з м'ячем мене не задовольнила,

– відзначив Луческу.

Тепер наставник Динамо очікує матч в Києві проти Барселони, який запланований на 2 листопада.

Динамо в цьому сезоні Ліги чемпіонів зіграло три матчі, не забивши жодного голу та не вигравши жодного матчу. Єдине очко команда набрала, зігравши вдома внічию 0:0 з Бенфікою.