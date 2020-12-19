Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная ответила на критику в свою сторону. Капитан сборной Украины финишировала вне топ-60 спринта четвертого этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Свой комментарий Елена дополнила скриншотом, на котором видно, что она работала на сверхвысоком пульсе, пишет 24 канал.

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"Для тех, кто говорит, что мы на курортах и не работаем на гонках. Халява, сачкуем, не работаем, и, конечно, не выкладываемся на полную. Надеюсь, эту публикацию увидят кардиологи и напишут свое мнение. Будьте все счастливы и любимы", – написала Елена.



Пульс Елены Пидгрушной на спринте в Хохфильцене / Фото: Fаcebook

Результаты спринта в Хохфильцене

Украинские биатлонистки не слишком удачно выступили в женском спринте на четвертом этапе Кубка мира в Хохфильцене. Ни одна из них не сумела пробиться даже в топ-30.

Лучшей из украинок стала Дарья Блашко. На первой стрельбе она совершила один промах, и в итоге заняла лишь 34-е место.

Единственной из украинок, которая не совершила ни одного промаха, стала Анастасия Меркушина. Но она еще физически плохо готова к сезону, что показала скорость на трассе. Поэтому она финишировала лишь 60-й, но сумела пробиться в гонку преследования.

Что касается остальных украинок, то Юлия Джима после первых двух промахов на первой стрельбе, сумела показать лишь 40-е время. Валя Семеренко – лишь 57-я. Елена Пидгрушная – 63-я.