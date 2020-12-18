Украинские биатлонистки не слишком удачно выступили в женском спринте на четвертом этапе Кубка мира в Хохфильцене. Ни одна из них не сумела пробиться даже в топ-30.

Лучшей из украинок стала Дарья Блашко. На первой стрельбе она совершила один промах, и в итоге заняла лишь 34-е место.

Напомним Украинец Пидручный 6-й в спринте, норвежец Легрейд одержал вторую победу в сезоне

Единственной из украинок, которая не совершила ни одного промаха, стала Анастасия Меркушина. Но она еще физически плохо готова к сезону, что показала скорость на трассе. Поэтому она финишировала только 60-й, но смогла пробиться в гонку-преследование.

Что касается остальных украинок, то Юлия Джима после первых двух промахов на первой стрельбе, сумела показать лишь 40-е время. Валя Семеренко – 57-я. Елена Пидгрушная – аж 63-я.

Что касается победителей, то весь подиум заняли норвежки. Тирил Экхофф хоть и промахнулась один раз, но сумела опередить Ингрид-Ландмарк Тандреволд, которая прошла всю гонку без единого промаха. Третьей стала Марти Олсби Ройселанд.

Спринт. Женщины

1. Тирил Экхофф (1+0) 19: 38,0

2. Ингрид-Ландмарк Тандреволд (0+0) +7,6

3. Марти Олсби Ройселанд (1+0) +24,6

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34. Дарья Блашко (1+0) +1: 35,1

40. Юлия Джима (2+0) +1: 41,3

57. Валя Семеренко (0+1) +2: 08,3

60. Анастасия Меркушина (0+0) +2: 10,4

63. Елена Пидгрушная (1+0) +2: 12,7