Українська біатлоністка Олена Підгрушна відповіла на критику в свою сторону. Капітан збірної України фінішувала поза топ-60 спринту четвертого етапу Кубка світу в австрійському Хохфільцені.

Свій коментар Олена доповнила скріншотом, на якому видно, що вона працювала на надвисокому пульсі, пише 24 канал.

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"Для тих, хто говорить, що ми на курортах і не працюємо на гонках. Халява, сачкуємо, не працюємо, і, звичайно, не викладаємося на повну. Сподіваюся, цю публікацію побачать кардіологи і напишуть свою думку. Будьте всі щасливі і кохані", – написала Олена.



Пульс Олени Підгрушної на спринті у Хохфільцені / Фото: Fаcebook

Результати спринту в Хохфільцені

Українські біатлоністки не надто вдало виступили у жіночому спринті на четвертому етапі Кубка світу в Хохфільцені. Жодна з них не зуміла пробитися навіть у топ-30.

Найкращою з українок стала Дарія Блашко. На першій стрільбі вона здійснила один промах, і у підсумку посіла лише 34-е місце.

Єдиною з українок, яка не зробила жодного промаху, стала Анастасія Меркушина. Але вона ще фізично погано готова до сезону, що показала швидкість на трасі. Тому вона фінішувала лише 60-ю, але зуміла пробитися у гонку-переслідування.

Щодо решти українок, то Юлія Джима після перших двох промахів на першій стрільбі, зуміла показати лише 40-й час. Валя Семеренко – лише 57-а. Олена Підгрушна – 63-я.