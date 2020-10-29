Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу пообщался с журналистами после матча против "Ференцвароша" в Лиге чемпионов.

Луческу остался доволен лишь первым таймом матча с "Ференцварошем". По словам румынского специалиста, его подопечные после перерыва не реализовали несколько подходов к воротам, сообщает ТК "Футбол".

Как это было: "Динамо" в напряженном матче потеряло победу над "Ференцварошем": видео

Мы сыграли очень хороший первый тайм. Во втором тайме не реализовали несколько подходов к воротам. Были хорошие выходы 3 в 2, 4 в 3, но мы, к сожалению, принимали неправильные решения. За счет индивидуальных качеств пытались обыгрывать в то время, как нужно было отдать пас. К сожалению, эти шансы не были реализованы. Мы не забили третий гол,

– заявил Луческу.

Он также отметил, что во время второго гола "Ференцвароша" был фол.

"Жаль потерянных очков. Мы играли лучше и заслужили победу. Из-за ошибок в обороне и атаке, о которых я говорил ранее, мы не смогли выиграть этот матч. Взяли очко. Есть домашняя игра. Двигаемся дальше. Мы не собираемся сдаваться, но в такой компании с "Ювентусом" и "Барселоной" очень сложно играть. Наша задача – играть весной в еврокубках", – заявил тренер "бело-синих".

Ференцварош – Динамо: главное

В первом тайме преимущество было полностью на стороне киевлян. В середине отрезка украинец Харатин, который выступает за хозяев в своей штрафной площадке нарушил правила. Судья сразу же назначил пенальти, который уверенно реализовал Цыганков.

Подопечные Мирчи Луческу до перерыва сумели забить и второй мяч. После шикарной передачи Буяльского де Пена переправил мяч практически в пустые ворота.

А вот после перерыва команду словно подменили. Сначала Нгуен в простом эпизоде расстрелял Бойко и сократил разницу в счете, затем Сидорчук на ровном месте заработал удаление и оставил команду в меньшинстве. А закончил все боли голом на 90-й минуте.

Эта ничья оставляет "Динамо" на третьем месте в турнирной таблице. У подопечных Луческу, как и у сегодняшнего соперника, по одному очку. Лидирует "Барселона" с шестью баллами, далее идет "Ювентус" (3 очка).