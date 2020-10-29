Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу поспілкувався з журналістами після матчу проти "Ференцвароша" в Лізі чемпіонів.

Луческу залишився задоволений лише першим таймом матчу з "Ференцварошем". За словами румунського фахівця, його підопічні після перерви не реалізували кілька підходів до воріт, повідомляє ТК "Футбол".

Як це було: "Динамо" у напруженому матчі втратило перемогу над "Ференцварошем": відео

Ми зіграли дуже хороший перший тайм. У другому таймі не реалізували кілька підходів до воріт. Були хороші виходи 3 в 2, 4 в 3, але ми, на жаль, приймали неправильні рішення. За рахунок індивідуальних якостей намагалися обігравати в той час, як потрібно було віддати пас. На жаль, ці шанси не були реалізовані. Ми не забили третій гол,

– заявив Луческу.

Він також зазначив, що під час другого голу "Ференцвароша" був фол.

"Шкода втрачених очок. Ми грали краще і заслужили перемогу. Через помилки в обороні й атаці, про які я говорив раніше, ми не змогли виграти цей матч. Взяли очко. Є домашня гра. Рухаємося далі. Ми не збираємося здаватися, але в такій компанії з "Ювентусом" і "Барселоною" дуже складно грати. Наше завдання – грати навесні в єврокубках", – заявив тренер "біло-синіх".

Ференцварош – Динамо: головне

У першому таймі перевага була повністю на боці киян. В середині відрізка українець Харатін, який виступає за господарів, в своїй штрафній площі порушив правила. Суддя відразу ж призначив пенальті, який упевнено реалізував Циганков.

Підопічні Мірчі Луческу до перерви зуміли забити і другий м'яч. Після шикарної передачі Буяльського де Пена переправив м'яч практично в порожні ворота.

А ось після перерви команду наче підмінили. Спочатку Нгуєн в простому епізоді розстріляв Бойка і скоротив різницю в рахунку, потім Сидорчук на рівному місці заробив вилучення і залишив команду в меншості. А закінчив все Болі голом на 90-й хвилині.

Ця нічия залишає "Динамо" на третьому місці в турнірній таблиці. У підопічних Луческу, як і у сьогоднішнього суперника, по одному очку. Лідирує "Барселона" з шістьма балами, далі йде "Ювентус" (3 очки).