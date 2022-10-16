Мы должны не подводить их, – игрок Динамо о топовых болельщиках Залужного и Кулебу

У киевского Динамо неожиданно оказались топовые болельщики среди политического и военного руководства страны. Игроки Динамо не смогли обойти этот момент.

Одним из таких стал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Он уже не раз появлялся на разных событиях с шевроном киевского Динамо. Даже – на свадьбе.

Детальнее Залужный с шевроном Динамо расписал молодоженов, Кличко был свидетелем на свадьбе

Похожим отметился и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. На встречу с аргентинским дипломатом Рафаэлем Гросси он пришел в безрукавке с логотипом Динамо.

Пока Залужный и Кулеба показывают результаты лучше, чем Динамо. Киевский клуб проиграл все четыре матча в группе Лиги Европы, и окончательно упустил шанс выйти в плей-офф турнира. Хотя оставляет за собой шансы сыграть весной в еврокубках.

Это понимают и игроки Динамо. Полузащитник Александр Андриевский признался, что это придает определенную мотивацию.

"Я видел Залужного с шевроном Динамо и Кулебу в динамовской экипировке. Поэтому мы должны не подводить их и пытаться показывать это на поле", – рассказал Андриевский.

Пока Динамо готовится к матчу против Шахтера. Эта игра состоится в воскресенье, 16 октября. Начало в 17.00. Онлайн-трансляция матча Шахтер – Динамо доступна на сайте 24 канала.