Одним з таких став головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Він вже неодноразово з'являвся на різних подіях з шевроном київського Динамо. Навіть – на весіллі.

Детальніше Залужний з шевроном Динамо розписав молодят, Кличко був свідком на весіллі

Схожим відзначився і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. На зустріч з аргентинським дипломатом Рафаелем Гроссі він прийшов у безрукавці з логотипом Динамо.

Поки Залужний та Кулеба показують кращі результати, аніж Динамо. Київський клуб програв усі чотири матчі в групі Ліги Європи та остаточно втрати шанси вийти в плей-офф турніру. Хоча залишає за собою шанси зіграти весною в єврокубках.

Це розуміють і гравці Динамо. Півзахисник Олександр Андрієвський зізнався, що це додає певну мотивацію.

"Я бачив Залужного з шевроном Динамо та Кулебу в динамівському екіпіруванні. Тому ми повинні не підводити їх і намагатися показувати це на полі", – розповів Андрієвський.

Поки Динамо готується до матчу проти Шахтаря. Ця гра відбудеться в неділю, 16 жовтня. Початок о 17:00. Онлайн-трансляція матчу Шахтар – Динамо доступна на сайті 24 каналу.