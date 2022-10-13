Оказалось, что Дмитрий Кулеба болеет киевским Динамо. Именно с эмблемой этого клуба он явился на встречу с аргентинским дипломатом Рафаэлем Гросси, пишет 24 канал .

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Еще один топ-фанат Динамо

Фото со встречи были опубликованы в социальных сетях. Похоже, что болельщики "Динамо" оценили футбольный вкус Кулебы.



Кулеба болеет за Динамо / Фото с твиттера головы МАГАТЭ

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси провел переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Стороны обсудили создание зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Из-за воздушной тревоги переговоры состоялись в одном из киевских укрытий.

Залужный также болеет за Динамо