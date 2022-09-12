Само участие Валерия Залужного в таком событии – дело не обыденное. Он расписал офицера украинской армии Евгения Воротила и его невесту Марию.

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Стоит отметить, что на свадьбу Залужный прибыл в куртке, на которой находился шеврон. Однако не Вооруженных Сил, а киевского Динамо.



Залужный подписывает флаг для новобрачных на свадьбе / Фото Тамара Ореха Зерня

Стоит отметить, что это не в первый раз, когда Залужный использует этот шеврон.