Агрессорам не место: МВД Испании не предоставило россиянам и белорусам визы для участия в ЧЕ

В Испании с 26 июня по 2 июля будет проходить чемпионат Европы по спортивной борьбе среди спортсменов в возрасте до 20 лет. Туда хотели уехать и спортсмены из стран-террористок, но что-то пошло не по плану.

В испанском Сантьяго-де-Компостела с 26 июня будет проходить чемпионат Европы по спортивной борьбе среди спортсменов до 20 лет. Как стало известно, там не будет россиян и белорусов, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Не место в цивилизованном мире

Российские и белорусские борцы не смогут принять участие в соревнованиях из-за позиции Министерства внутренних дел Испании, которое не дало соответствующего разрешения. Таким образом, испанская сторона отказалась выдавать визы представителям стран-террористок.

. Раньше мы писали материал со списком позорных международных федераций , которые уже вернули россиян в соревнования Среди них, к сожалению, есть и борьба. Президент Объединенного мира борьбы (UWW) - серб, который очень переживает за "нейтральных" спортсменов и имеет теплые отношения с россиянами. Одна из лидеров женской сборной Оксана Ливач в эксклюзивном интервью для сайта 24 Канала признавалась, что команда ожидала такого решения UWW.

Однако, как мы видим, с рекомендациями МОК и решениями международных спортивных федераций можно бороться. Надеемся, что все больше стран будут брать пример с МВД Испании и отправлять миру правильный месседж – агрессору не место среди цивилизованных людей.

А также верим, что мэр Парижа придержится своего слова и сделает все от себя зависящее, чтобы до Олимпиады представители стран-террористок не доехали.