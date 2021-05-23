Мужская сборная Украины по каратэ завоевала "бронзу" чемпионата Европы

В Хорватии проходит чемпионат Европы по каратэ. Мужская сборная Украины завоевала "бронзу".

Мощный чемпионат Европы

Уже четыре награды в копилке нашей сборной. Вторую "бронзу" принесла мужская украинская команда.

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Украинская сборная по каратэ 23 мая стала бронзовым призером в категории Кумитэ на EKF Senior Championships. В поединке за третье место украинцы уверенно разобрались с представителями Франции – 3:0.

Выступления украинских каратистов на чемпионате Европы