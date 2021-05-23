Мужская сборная Украины по каратэ завоевала "бронзу" чемпионата Европы

В Хорватии проходит чемпионат Европы по каратэ. Мужская сборная Украины завоевала "бронзу".
Мощный чемпионат Европы
Уже четыре награды в копилке нашей сборной. Вторую "бронзу" принесла мужская украинская команда.
Это стоит увидеть Как украинский каратист Горуна "вынес" легенду в финале чемпионата Европы: видео
Украинская сборная по каратэ 23 мая стала бронзовым призером в категории Кумитэ на EKF Senior Championships. В поединке за третье место украинцы уверенно разобрались с представителями Франции – 3:0.
Выступления украинских каратистов на чемпионате Европы
- Первую награду в нашу копилку принес Станислав Горуна. Львовянин в весе до 75 килограммов переписал историю украинского каратэ, став чемпионом. В финале наш спортсмен победил главного фаворита соревнований Рафаэля Агаева из Азербайджана.
- Для него это первое золото чемпионата Европы в карьере. Как и для мужской сборной по карате.
- Вторую медаль для Украины завоевала Екатерина Кривая. Каратистка в весе 50 килограммов в бронзовом финале была сильнее представительницы Сербии.
- Третью медаль для нашей страны получила Анита Серегина в весе до 61 килограмм, она завоевала "серебро".