Мужская сборная Украины по каратэ завоевала "бронзу" чемпионата Европы

23 мая 2021 , 12:05
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Источник:

24 канал

В Хорватии проходит чемпионат Европы по каратэ. Мужская сборная Украины завоевала "бронзу".

Мощный чемпионат Европы

Уже четыре награды в копилке нашей сборной. Вторую "бронзу" принесла мужская украинская команда.

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Украинская сборная по каратэ 23 мая стала бронзовым призером в категории Кумитэ на EKF Senior Championships. В поединке за третье место украинцы уверенно разобрались с представителями Франции – 3:0.

Выступления украинских каратистов на чемпионате Европы

  • Первую награду в нашу копилку принес Станислав Горуна. Львовянин в весе до 75 килограммов переписал историю украинского каратэ, став чемпионом. В финале наш спортсмен победил главного фаворита соревнований Рафаэля Агаева из Азербайджана.
  • Для него это первое золото чемпионата Европы в карьере. Как и для мужской сборной по карате.
  • Вторую медаль для Украины завоевала Екатерина Кривая. Каратистка в весе 50 килограммов в бронзовом финале была сильнее представительницы Сербии.
  • Третью медаль для нашей страны получила Анита Серегина в весе до 61 килограмм, она завоевала "серебро".
Автор: Софія Кулай