Потужний чемпіонат Європи
Вже чотири нагороди у скарбничці нашої збірної. Другу "бронзу" принесла чоловіча українська команда.
Це варто побачити Як український каратист Горуна "виніс" легенду у фіналі чемпіонату Європи: відео
Українська збірна з карате 23 травня стала бронзовим призером у категорії Куміте на EKF Senior Championships. У поєдинку за третє місце українці впевнено розібралися з представниками Франції – 3:0.
Виступи українських каратистів на чемпіонаті Європи
- Першу нагороду у нашу скарбничку приніс Станіслав Горуна. Львів'янин у вазі до 75 кілограмів переписав історію українського карате, ставши чемпіоном. У фіналі наш спортсмен переміг головного фаворита змагань Рафаеля Агаєва з Азербайджану.
- Для нього це перше золото чемпіонату Європи у кар'єрі. Як і для чоловічої збірної з карате.
- Другу медаль для України здобула Катерина Крива. Каратистка у вазі 50 кілограмів у бронзовому фіналі була сильнішою за представницю Сербії.
- Третю медаль для нашої країни здобула Аніта Серьогіна у вазі до 61 кілограм, вона завоювала "срібло".