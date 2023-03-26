В испанской Гвадалахаре подошел к концу чемпионат Европы по каратэ. Участие в нем принимали украинцы, получившие три медали в индивидуальных соревнованиях.

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Анжелика Терлюга и Андрей Заплитный взяли "золото" в категориях до 55 и 75 килограмм соответственно, тогда как Аните Серегиной покорилось серебро (до 61 килограмма). В заключение был вынесен финал командных соревнований.

Мужская сборная Украины впервые в истории вышла в финал ЧЕ, хотя за последние 6 лет четырежды брала бронзу. В состав сборной вошли семеро каратистов:

Валерий Чеботарь

Станислав Горуно

Валерий Сонных

Ризван Талибов

Андрей Торошанко

Константин Цымбал

Андрей Заплетный

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По пути в финал украинцы одолели Португалию, Черногорию и Хорватию. В сражении за золото нашим соперником стала сборная Франции.

Поединок был ничейным и судьбу противостояния решил поединок между Станиславом Горуном и Джесси Дакостой. Наш бронзовый призер Олимпийских Игр сумел одержать верх над французом (8:5) и принес Украине первую в истории золотую медаль на ЧЕ по карате в мужском командном кумите.

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В целом на этом Евро наша страна завоевала четыре медали – три золота и одно серебро. Это позволило Украине занять третье место в общем зачете, уступив только Германии и Италии.