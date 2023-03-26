В іспанській Гвадалахарі підійшов до закінчення чемпіонат Європи з карате. Участь в ньому брали українці, які здобули три медалі в вндивідуальних змаганнях.

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Анжеліка Терлюга та Андрій Заплітний взяли "золото" у категоріях до 55 та 75 кілограм відповідно, тоді як Аніті Серьогіній підкорилось срібло (до 61 кілограма). На завершення був винесений фінал командних змагань.

Чоловіча збірна України вперше в історії вийшла у фінал ЧЄ, хоча за останні 6 років чотири рази брала бронзу. До складу цьогорічної збірної увійшли семеро каратистів:

Валерій Чоботар

Станіслав Горуна

Валерій Сонних

Різван Талібов

Андрій Торошанко

Костянтин Цимбал

Андрій Заплітний

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На шляху до фіналу українці здолали Португалію, Чорногорію та Хорватію. У битві за золото нашим суперником стала збірна Франції.

Поєдинок був нічийним і долю протистояння вирішив поєдинок між Станіславом Горуною та Джессі Дакостою. Наш бронзовий призер Олімпійських Ігор зумів взяти гору над французом (8:5) та приніс Україні першу в історії золоту медаль на ЧЄ з карате у чоловічому командному куміте.

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Загалом на цьому Євро наша країна здобула чотири медалі – три золота та одне срібло. Це дозволило Україні посісти третє місце у загальному заліку, поступившись лише Німеччині та Італії.