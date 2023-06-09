Теннисистки сошлись на парижском корте в полуфинале Ролан Гаррос. Каролине Муховой удалось то, что не получилось сделать украинцы Элине Свитолиной в четвертьфинале турнира. Чешка выбила из соревнований Арину Сабаленко.

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"Если вам не нравится Арина Сабаленко, то с вами что-то не так"

Виталий Волочай процитировал слова комментатор телеканала "Евроспорт" об игре Арины Сабаленко: "Если вам не нравится Арина Сабаленко, то с вами что-то не так".

Украинский комментатор коротко добавил вопрос: "Что серьезно?"

На этот пост в твиттере отреагировал полузащитник Марселя и сборной Украины Руслан Малиновский. Футболист выложил скриншот счета третьего сета, когда Мухова проигрывала Сабаленко 2:5 и 30:40 восьмому в гейме. Но впоследствии смогла вырвать победу у белорусских.



Результат по ходу матча Мухова – Сабаленко / Скриншот футболиста

Малиновский иронически подписал этот результат, ответив на слова комментатора "Евроспорта".

С нами действительно что-то не так. Нам нравится Мухова,

– ответил футболист Марселя.

Полуфинал Мухова – Сабаленко закончился в пользу чешской теннисистки – 7:6, 6:7, 7:5. В финале Ролан Гаррос Мухова сыграет против первой ракетки мира из Польши Иги Швентек, активно поддерживающей и помогающей Украине. Полька в полуфинале справилась с бразилией Беатрис Хаддад Маей - 6:2, 7:6.

Обратите внимание! Женский финал Ролан Гаррос Швентек – Мухова состоится 10 июня в 16:00.

Интересно, что после этого полуфинала белорусская теннисистка появилась на пресс-конференции, но отказалась отвечать на вопрос об Александре Лукашенко. После матча против Свитолиной белоруска сделала сенсационное признание по отношению к белорусскому диктатору.