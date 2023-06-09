Тенісистки зійшлись на паризькому корті у півфіналі Ролан Гаррос. Кароліні Муховій вдалось те, що не вийшло зробити українці Еліні Світоліній у чвертьфіналі турніру. Чешка вибила зі змагань Аріну Сабалєнко.

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"Якщо вам не подобається Аріна Сабалєнко, то з вами щось не так"

Віталій Волочай процитував слова коментатор телеканалу Євроспорт про гру Аріни Сабалєнко: "Якщо вам не подобається Аріна Сабалєнко, то з вами щось не так".

Український коментатор коротко додав запитання: "Що серйозно?".

На цей пост у твітері відреагував півзахисник Марселя та збірної України Руслан Маліновський. Футболіст виклав скриншот рахунку третього сету, коли Мухова програвала Сабалєнко 2:5 та 30:40 восьмому у геймі. Але згодом змогла вирвати перемогу у білоруски.



Результат по ходу матчу Мухова – Сабалєнко / Скриншот футболіста

Маліновський іронічно підписав цей результат, відповівши на слова коментатора "Євроспорту".

З нами справді щось не так. Нам подобається Мухова,

– відповів футболіст Марселя.

Півфінал Мухова – Сабалєнко закінчився на користь чеської тенісистки – 7:6, 6:7, 7:5. У фіналі Ролан Гаррос Мухова зіграє проти першої ракетки світу з Польщі Іги Швьонтек, яка активно підтримує та допомагає Україні. Полька у півфіналі впоралась із бразилійкою Беатріс Хаддад Маєю – 6:2, 7:6.

Зверніть увагу! Жіночий фінал Ролан Гаррос Швьонтек – Мухова відбудеться 10 червня о 16:00.

Цікаво, що після цього півфіналу білоруська тенісистка з'явилась на пресконференції, але відмовилась відповідати на запитання про Алєксандра Лукашенка. Після матчу проти Світоліної білоруска зробила сенсаційне зізнання щодо білоруського диктатора.