В понедельник, 2 октября, в АПЛ завершился 7-й тур сезона 2023-2024. В последнем матче уик-энда Челси смог переиграть Фулхэм, одержав лишь вторую победу в сезоне в чемпионате.

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За "синих" дебютным голом отличился Михаил Мудрик, реализовавший выход один на один после паса Колвилла. После игры украинец отреагировал на знаковое событие у себя в инстаграмме.

С Богом я могу все. Великолепная командная игра, три очка и гол. Для меня большая честь забить свой первый гол за такой большой клуб, как Челси. Спасибо нашим болельщикам за большую поддержку,

– написал Мудрик в своем посту.

Напомним, что Михаил перебрался в Челси зимой 2023 года. Шахтер получил за своего питомца 70 миллионов евро. Впрочем, до игры с Фулхэмом вингер имел на своем счету только два ассиста за "синих".

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В последнем матче украинец ушел с поля в перерыве, поскольку почувствовал дискомфорт в бедре. Впрочем, тренер Маурисио Почеттино заверил, что травма не должна быть серьезной и Михаил поправится к следующему матчу.

Через неделю Челси поедет в гости в Бернли. После семи туров "аристократы" имеют в своем активе восемь очков и занимают 11 место.