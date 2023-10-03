В понеділок, 2 жовтня, в АПЛ завершився 7 тур сезону 2023-2024. В останньому матчі вікенду Челсі зміг переграти Фулхем, здобувши лише другу перемогу в сезоні в чемпіонаті.

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За "синіх" дебютним голом відзначився Михайло Мудрик, який реалізував вихід сам-на-сам після пасу Колвілла. Після гри українець відреагував на знакову подію у себе в інстаграм.

З Богом я можу все. Чудова командна гра, три очки та гол. Для мене велика честь – забити свій перший гол за такий великий клуб, як Челсі. Дякуємо нашим уболівальникам за велику підтримку,

– написав Мудрик у своєму пості.

Нагадаємо, що Михайло перебрався у Челсі взимку 2023 року. Шахтар отримав за свого вихованця 70 мільйонів євро. Втім до гри з Фулхемом вінгер мав на своєму рахунку лише два асисти за "синіх".

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У останньому матчі українець пішов з поля в перерві, оскільки відчув дискомфорт у стегні. Втім тренер Маурісіо Почеттіно запевнив, що травма не має бути серйозною і Михайло одужає до наступного матчу.

За тиждень Челсі поїде в гості до Бернлі. Після семи турів "аристократи" мають у своєму активі вісім очок і посідають 11 місце.