Донецкий Шахтер задекларировал минимальную стоимость Михаила Мудрика в 100 миллионов евро и не желает уступать потенциальным претендентам на трансфер вингера. И хотя сам футболист уже согласовал условия личного контракта с "канонирами", на позицию "горняков" в переговорах это не повлияло.

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Болельщики Арсенала требуют трансфер Мудрика

Фанаты Арсенала тоже недовольны темпами переговоров. Ведь все инсайдеры наперебой сообщали, что сделка будет закрыта в первых числах нового года. По мнению болельщиков "канониров", Мудрик попал в "золотую клетку" Шахтера, который не хочет его оттуда выпускать.

На эту тему фаны Арсенала сделали мем, на котором украинский вингер находится за решеткой. Самому футболисту понравилось мнение фанатов, и он поставил лайк под публикацией.

Мудрик за решеткой / скриншот instagram.com/arsenal_memes__

Интересно, что в комментариях подписчики поддержали Мудрика. Они даже положили начало хэштегу "#freemudryk" – "свободу Мудрику".

Переход Мудрика в АПЛ

Предметный интерес грандов английского футбола к Мудрику появился после удачного выступления вингера в Лиге чемпионов 2022/23.

Фаворитом трансферной гонки за Мудрика считается лондонский Арсенал.

"Канониры" уже сделали два предложения Шахтеру, но оба не удовлетворили финансовые аппетиты "горняков".

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Важно! По данным Transfermarkt, стоимость Мудрика оценивается в 40 миллионов евро. Обновленная сумма сделала Михаила самым дорогим футболистом в истории УПЛ.