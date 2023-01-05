Донецкий Шахтер задекларировал минимальную стоимость Михаила Мудрика в 100 миллионов евро и не желает уступать потенциальным претендентам на трансфер вингера. И хотя сам футболист уже согласовал условия личного контракта с "канонирами", на позицию "горняков" в переговорах это не повлияло.
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Болельщики Арсенала требуют трансфер Мудрика
Фанаты Арсенала тоже недовольны темпами переговоров. Ведь все инсайдеры наперебой сообщали, что сделка будет закрыта в первых числах нового года. По мнению болельщиков "канониров", Мудрик попал в "золотую клетку" Шахтера, который не хочет его оттуда выпускать.
На эту тему фаны Арсенала сделали мем, на котором украинский вингер находится за решеткой. Самому футболисту понравилось мнение фанатов, и он поставил лайк под публикацией.
Мудрик за решеткой / скриншот instagram.com/arsenal_memes__
Интересно, что в комментариях подписчики поддержали Мудрика. Они даже положили начало хэштегу "#freemudryk" – "свободу Мудрику".
Переход Мудрика в АПЛ
- Предметный интерес грандов английского футбола к Мудрику появился после удачного выступления вингера в Лиге чемпионов 2022/23.
- Фаворитом трансферной гонки за Мудрика считается лондонский Арсенал.
- "Канониры" уже сделали два предложения Шахтеру, но оба не удовлетворили финансовые аппетиты "горняков".
- Воспользоваться паузой в переговорах между Арсеналом и Шахтером попробует лондонский Челси, который проведет встречу с директором по футболу "горняков" Дарио Срной