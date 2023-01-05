Донецький Шахтар задекларував мінімальну вартість Михайла Мудрика у 100 мільйонів євро і не бажає поступатись потенційним претендентам на трансфер вінгера. І хоча сам футболіст вже погодив умови особистого контракту з "канонірами", проте на позицію "гірників" у переговорах це не вплинуло.

До теми Не одним Мудриком: Арсенал хоче підписати ще одного молодого нападника

Уболівальники Арсеналу вимагають трансфер Мудрика

Фанати Арсеналу теж невдоволені темпами переговорів. Адже всі інсайдери наперебій повідомляли, що угода буде закрита в перших числах нового року. На думку вболівальників "канонірів", Мудрик потрапив у "золоту клітку" Шахтаря, який не хоче його звідти випускати.

На цю тему фани Арсеналу зробили мем, на якому український вінгер знаходиться за гратами. Самому футболісту сподобалася думка фанатів і він поставив лайк під публікацією.

Мудрик за гратами / скріншот instagram.com/arsenal_memes__

Цікаво, що в коментарях підписники підтримали Мудрика. Вони навіть започаткували хештег "#freemudryk" – "свободу Мудрику".

Перехід Мудрика в АПЛ

Предметний інтерес грандів англійського футболу до Мудрика з'явився після вдалого виступу вінгера в Лізі чемпіонів 2022/23.

Фаворитом трансферних перегонів за Мудрика вважається лондонський Арсенал.

"Каноніри" вже зробили дві пропозиції Шахтарю, але обидві не втамували фінансові апетити "гірників".

Скористатися паузою у переговорах між Арсеналом і Шахтарем спробує лондонський Челсі, який проведе зустріч із директором з футболу "гірників" Даріо Срной.

Важливо! За даними Transfermarkt, вартість Мудрика оцінюють у 40 мільйонів євро. Оновлена сума зробила Михайла найдорожчим футболістом в історії УПЛ.