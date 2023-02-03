31 января в Европе закрылось трансферное окно. Наиболее активным в январе был Челси, подписавший аж восемь новых игроков. Правда, левого защитника Мало Гюсто лондонцы отправили обратно в аренду в Лион.
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Одним из трансферов "синих" был украинец Михаил Мудрик, за которого клуб заплатил 70 миллионов евро Шахтеру. Ожидается, что не все футболисты лондонцев попали в заявку на Лигу чемпионов.
Мудрик сыграет в ЛЧ
По правилам УЕФА клуб мог заявить на турнир не больше трех новых футболистов. Были опасения, что Челси оставит вне турнира Михаила Мудрика, но все же украинец вошел в заявку клуба.
Также лондонцы добавили в список хавбека. Энцо Фернандеса и арендованного у Атлетико нападающего Жоау Фелиша. При этом Челси нужно было еще двух игроков заявить.
Заявка Челси
Безумные расходы Челси
Поэтому "синие" удалили из заявки перешедшего в Арсенал Жоржиньо, а также Пьера-Эмерика Обамеянга. Напомним, что всего же потратил 363 миллиона евро на восьмерых футболистов:
- Энцо Фернандес (Бенфика) 121 миллион евро
- Михаил Мудрик (Шахтер) – 70 миллионов евро
- Бенуа Бадиашиль (Монако) 38 миллионов евро
- Нони Мадуэке (ПСВ) – 35 миллионов евро
- Мало Гюсто (Лион( – 30 миллионов евро
- Андрей Сантос (Васке да Гама) – 12,5 миллиона евро
- Давид Датро Фофана (Мольде) – 12 миллионов евро
- Жоау Фелиш (Атлетико) – аренда за 11 миллионов евро
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Отметим, что Челси уверенно вышел из группы, оставив позади Милан, Зальцбург и Динамо Загреб. В 1/8 финала подопечные Поттера сыграют против дортмундской Боруссии. Матчи пройдут 15 февраля (Дортмунд) и 7 марта (Лондон).