31 января в Европе закрылось трансферное окно. Наиболее активным в январе был Челси, подписавший аж восемь новых игроков. Правда, левого защитника Мало Гюсто лондонцы отправили обратно в аренду в Лион.

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Одним из трансферов "синих" был украинец Михаил Мудрик, за которого клуб заплатил 70 миллионов евро Шахтеру. Ожидается, что не все футболисты лондонцев попали в заявку на Лигу чемпионов.

Мудрик сыграет в ЛЧ

По правилам УЕФА клуб мог заявить на турнир не больше трех новых футболистов. Были опасения, что Челси оставит вне турнира Михаила Мудрика, но все же украинец вошел в заявку клуба.

Также лондонцы добавили в список хавбека. Энцо Фернандеса и арендованного у Атлетико нападающего Жоау Фелиша. При этом Челси нужно было еще двух игроков заявить.

Заявка Челси

ВРАТАРИ: Кепа Аррисабалага, Эдуар Менди, Маркус Беттинелли.

ЗАЩИТНИКИ: Сесар Аспиликуэта, Рис Джеймс, Тьягу Силва, Трево Чалоба, Калиду Кулибали, Бен Чилвелл, Марк Кукурелья, Уэсли Фофана.

ПОЛУЗАЩИТНИКИ: Энцо Фернандес, Нголо Канте, Матео Ковачич, Рубен Лофтус-Чик, Денис Закария, Коннор Галлахер, Керни Чуквуэмека, Льюис Холл, Чарли Вебстер, Мейсон Маунт, Кристиан Пулишич, Хаким Зиеш.

НАПАДНИКИ: Рахим Стерлинг, Жоау Фелиш, Михаил Мудрик, Кай Хаверц, Армандо Броя.

Безумные расходы Челси

Поэтому "синие" удалили из заявки перешедшего в Арсенал Жоржиньо, а также Пьера-Эмерика Обамеянга. Напомним, что всего же потратил 363 миллиона евро на восьмерых футболистов:

Энцо Фернандес (Бенфика) 121 миллион евро

Михаил Мудрик (Шахтер) – 70 миллионов евро

Бенуа Бадиашиль (Монако) 38 миллионов евро

Нони Мадуэке (ПСВ) – 35 миллионов евро

Мало Гюсто (Лион( – 30 миллионов евро

Андрей Сантос (Васке да Гама) – 12,5 миллиона евро

Давид Датро Фофана (Мольде) – 12 миллионов евро

Жоау Фелиш (Атлетико) – аренда за 11 миллионов евро

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Отметим, что Челси уверенно вышел из группы, оставив позади Милан, Зальцбург и Динамо Загреб. В 1/8 финала подопечные Поттера сыграют против дортмундской Боруссии. Матчи пройдут 15 февраля (Дортмунд) и 7 марта (Лондон).

Стоит знать. В группе Лиги чемпионов Михаил Мудрик отыграл во всех шести матчах за Шахтер. У них украинец отличился тремя голами и двумя результативными передачами.