31 січня у Європі зачинилось трансферне вікно. Найбільш активним у січні був Челсі, який підписав аж вісьмох нових гравців. Правда, лівого захисника Мало Гюсто лондонці відправили назад в оренду до Ліона.
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Одним з трансферів "синіх" був українець Михайло Мудрик, за якого клуб заплатив аж 70 мільйонів євро Шахтарю. Очікувано, що не всі футболісти лондонців потрапили до заявки на Лігу чемпіонів.
Мудрик зіграє в ЛЧ
За правилами УЄФА клуб міг заявити на турнір не більше трьох нових футболістів. Були побоювання, що Челсі залишить поза турніром Михайла Мудрика, але все ж українець увійшов до заявки клубу.
Також лондонці додали до списку хавбека Енцо Фернандеса та орендованого у Атлетіко нападника Жоау Феліша. При цьому Челсі треба було ще двох гравців відзаявити.
Заявка Челсі
Божевільні витрати Челсі
Тому "сині" видалили із заявки Жоржиньо, який перейшов в Арсенал, а також П'єра-Емеріка Обамеянга. Нагадаємо, що всього ж витратив аж 363 мільйона євро на вісьомох футболістів:
- Енцо Фернандес (Бенфіка) – 121 мільйон євро
- Михайло Мудрик (Шахтар) – 70 мільйонів євро
- Бенуа Бадіашиль (Монако) – 38 мільйонів євро
- Ноні Мадуеке (ПСВ) – 35 мільйонів євро
- Мало Гюсто (Ліон( – 30 мільйонів євро
- Андрей Сантос (Васку да Гама) – 12,5 мільйона євро
- Давід Датро Фофана (Мольде) – 12 мільйонів євро
- Жоау Феліш (Атлетіко) – оренда за 11 мільйонів євро
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Відзначимо, що Челсі впевнено вийшов з групи, залишивши позаду Мілан, Зальцбург та Динамо Загреб. В 1/8 фіналу підопічні Поттера зіграють проти дортмундської Боруссії. Матчі пройдуть 15 лютого (Дортмунд) та 7 березня (Лондон).