Михайло Мудрик вдало дебютував за свій новий клуб, отримавши масу компліментів від провідних експертів. А тим часом видання FourFourTwo включило Мудрика в рейтинг найдорожчих зимових трансферів в історії АПЛ.

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22-річний вінгер посів перше місце в списку найдорожчих зимових переходів чемпіонату Англії. Українець випередив таких зірок, як Фернандо Торрес, Хуан Мата, Бруну Фернандеш та багато інших.

Рейтинг 10 найдорожчих зимових трансферів в історії Прем'єр-ліги

1. Михайло Мудрик: з Шахтаря до Челсі за 88 млн фунтів

2. Вірджіл ван Дейк: із Саутгемптона до Ліверпуля за 74 млн фунті

3. Емерік Лапорт: з Атлетіка до Манчестер Сіті за 57 млн фунтів

4. Крістіан Пулішич: з Боруссії Дортмунд в Челсі за 56 млн фунтів

5. П'єр-Емерік Обамеянг: з Боруссії Дортмунд в Арсенал за 55 млн фунтів

6. Бруну Фернандеш: зі Спортінга в Манчестер Юнайтед за 54 млн фунтів

7. Луїс Діас: з Порту до Ліверпуля за 52 млн фунтів

8. Фернандо Торрес: з Ліверпуля в Челсі за 50 млн фунтів

9. Бруно Гімараес: з Ліона до Ньюкаслу за 40 млн фунтів

10. Хуан Мата: з Челсі до Манчестер Юнайтед за 37,1 млн фунтів

Журналісти видання відзначають, що хоча Мудрик не зіграв за Шахтар навіть 50 матчів, проте реактивний вінгер може стати вигідним капіталовкладенням інвесторів Челсі.

Нагадаємо, що за перехід Михайла Мудрика "сині" заплатили Шахтарю 70 мільйонів євро плюс 30 мільйонів складуть бонуси. Термін дії контракту розрахований до 30 липня 2031 року.

Свій наступний матч підопічні Грема Поттера проведуть 3 лютого проти Фулгема. Очікується, що Михайло Мудрик може вийти з перших хвилин матчу.